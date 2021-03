Bénin : Réckya Madougou à la Criet

Arrêtée ce mercredi 03 mars 2021, la candidate recalée du parti « Les Démocrates» à la présidentielle d’avril prochain, Réckya Madougou serait déjà à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) où elle sera présentée au Procureur Spécial de ladite Cour. C’est ce que nous apprennent nos confrères de Frissons Radio.

Il faut rappeler qu’elle a été interpellé mercredi par la police alors qu’elle revenait d’un meeting organisé à Porto-Novo avec d’autres candidats de l’opposition. Selon son avocat Me Renaud Agbodjo, il lui serait reproché des faits « d’association de malfaiteurs et de terrorisme ».

Des accusations qui sont balayées d’un revers de main par la défense qui estime qu’il s’agit d’une arrestation « politique, arbitraire, illégale » qui, selon lui, viole les principes les plus élémentaires des droits humains. « On ne peut pas empêcher un citoyen dans un État qui se dit démocratique d’exercer ses droits civils et politiques garantis par la Charte africaine des droits de l’homme », a-t-il confié sur les antennes de Rfi.

Nous y reviendrons