Bénin – Présidentielle 2021 : Le 1er tour prévu dans un mois environ

En prélude des élections présidentielles d’avril 2021 au Bénin, la Commission électorale nationale autonome (Cena) a officialisé ce dimanche 7 mars 2021 la date du 1er tour, à en croire Mediapart. Celle-ci est programmée dans un mois environ.

Plus qu’un mois, et les populations se rendront au poste de vote pour élire le prochain président du Bénin. D’après un communiqué de la Cena, le 1er tour est prévue pour le 11 Avril 2021.

«Conformément à la Constitution du Bénin et au calendrier électoral, la date du 1er tour du scrutin de l’élection présidentielle est fixée au dimanche 11 avril 2021», ainsi en a décidé l’institution, conformément aux lois en vigueur en République du Bénin.

En effet, selon le communiqué officiel, le Président Emmanuel TIANDO explique les critères et les modalités du vote en vue. On pourrait constater dans cet acte, qu’un petit arrangement a été effectué, et ceci grâce à la crise sanitaire due à la pandémie de la Covid-19 qui secoue le monde entier et au réaménagement de la carte diplomatique du Bénin.

Déroulement du scrutin dans les missions diplomatiques et consulaires

Ainsi, le vote se fera dans 11 missions diplomatiques et consulaires. À Abidjan en Côte D’Ivoire, à Abuja, Ibadan et Lagos au Nigéria, à Brazzaville et Pointe Noire en République Démocratique du Congo, à Dakar au Sénégal, à Libreville au Gabon, à New York et Washington DC aux États-Unis et enfin à Paris en France.

Il est à noter que le vote se fera sur la base de la liste électorale de 2016 pour les béninois vivants à l’extérieur du pays. De même, les mineurs qui avaient été enrôlés et qui auront atteint l’âge de 18 ans avant le 11 avril 2021 seront intégré à la liste électorale et pourront jouir pleinement de leur droit civique pour choisir le duo de son choix.

Pour rappel, le peuple béninois aura le choix libre entre les trois duos retenus par la Cour constitutionnelle dont : le duo de la mouvance Patrice Talon – Mariam Chabi Talata Zime, et les deux duos de l’opposition à savoir : le duo Alassane Soumanou Djimba – Paul Hounkpe (FCBE) et le duo Corentin Kohoué – Irénée Agossa (RLC).

