Bénin – Présidentielle 2021 : des membres du parti «Les Démocrates» convoqués à la CRIET

Il a été procédé le 1er Février 2021 au lancement officiel de la 3ème édition du FIT, Festival International des Travailleurs». L’évènement se tiendra du 29 avril au 12 mai 2021 à travers des grandes villes telles que Cotonou, Abomey-Calavi et Ouidah. Ceci, dans le cadre de la commémoration de la Journée Internationale du Travail.

A en croire Yves Dah-Gounon, promoteur du festival, c’est conscient du rôle capital que jouent les travailleurs dans le tissu économique d’une nation et dans l’optique d’apporter une touche particulière à la fête du travail que l’Agence Authentique Média a initié cet ambitieux projet dédié aux travailleurs de tous les secteurs d’activités.

Selon lui, le FIT constitue un évènement d’envergure nationale et international qui offre des occasions exceptionnelles d’affaires, d’échanges et de réjouissance à travers un riche menu d’activités dont le marché des travailleurs, la caravane des travailleurs, la marche du cœur, le concert hommage aux travailleurs, l’exposition photos sur les grandes réalisations du PAG, la foire culinaire, le concours «Challenge Art», la soirée «Braves travailleurs», le colloque sur les enjeux du numérique, les rencontres d’affaires (B2B)…, véritable espace d’attractivité et d’opportunités.

«C’est grâce au travail acharné que le Bénin a réalisé de grandes performances en 5ans de mise en œuvre du Programme d’Action du Gouvernement de son excellence Patrice Talon. Des résultats éloquents aussi pour une administration performante ont été enregistrés. L’économie, l’éducation, les travaux publics, l’énergie, la santé, l’agriculture, l’environnement, la communication et autres secteurs ont été impactés grâce à l’effort conjugué des travailleurs de l’administration publique comme privée», a fait savoir Yves Dah-Gounon face aux hommes des médias.

Pour le Directeur de l’Agence Authentique Média, l’initiative «Festival International des Travailleurs» vise à célébrer le travail et à établir un cadre plus propice à l’éclosion des talents et du dynamisme des Travailleurs de manière à relancer durablement le développement de notre pays.

Il faut noter que le thème principal du festival porte sur les enjeux du numérique et s’intitule «Le DIGITAL : un nouvel univers de développement en pleine croissance». Un thème qui entre à merveille en ligne de compte avec plusieurs chantiers du gouvernement de son Excellence Patrice Talon.

Aussi, faut-il préciser, d’autres thèmes purement techniques seront développés au cours de cette quinzaine de la promotion du travail au Bénin.

«Au regard du riche menu et des innovations introduites, l’édition 2021 suscitera une forte attractivité de tous les travailleurs du Bénin. Plus de 10 000 participants sont attendus chaque jour sur le site nommé «Village des Travailleurs». Ce qui représente un canal à fort impact communicationnel et de promotion pour les entreprises qui seront sur l’évènement», a renchéri le promoteur avant d’inviter tous les travailleurs de tous les secteurs d’activités à la grande mobilisation autour du FIT2021 dans l’ultime optique de célébrer le travail.