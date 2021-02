Bénin – Présidentielle 2021 : Claudine Prudencio s’engage avec le duo Talon-Talata pour un K.O retentissant

Claudine Afiavi Prudencio, présidente du parti l’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (U.D.B.N), vient de réitérer son engagement au Président Patrice Talon pour le prochain scrutin du 11 Avril 2021.

Dans un message publié sur sa page Facebook ce mercredi matin, Claudine Prudencio a fait le point sur sa récente tournée de restitution des résolutions du 3ème congrès ordinaire de L’UDBN qui avait eu lieu le 30 janvier passé.

Dans son compte rendu, elle a affiché un sentiment de satisfaction à cause de ses militants et militantes qui ont accepté de l’accompagner aux côtés du chef de l’État pour un K.O limpide au soir du 11 Avril.

Message de Claudine Afiavi Prudencio

MERCI , GRAND MERCI AUX AMAZONES ET SOLDATS UDBN QUI M’ONT DIT OUI POUR LE K.O LIMPIDE AU PROFIT DU DUO TCHIGAN, TALON-TALATA !

J’ai eu le bonheur de communier avec les militantes et militants de ma famille politique, l’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (U.D.B.N), des quatre départements du septentrion, ceux des collines et du Zou, du 10 au 14 Février 2021. C’est à l’occasion de ma tournée de restitution des résolutions du 3ème congrès ordinaire de notre parti tenu le 30 janvier passé. J’en ressors très satisfaite.

Ce sont des délégués des coordinations des 4 départements du Nord, des collines et du Zou qui ont été rencontrés et sensibilisés pour la cause commune: victoire écrasante au soir du 11 Avril.

Partout où nous sommes passés, l’accueil fut chaleureux.

Les mérites de notre grand leader Patrice TALON ont été célébrés. Nos messages de soutien au duo TALON-TALATA et celui de paix et de cohésion a été compris.

Avec mes vaillants soldats et braves Amazones, nous avons scellé le pacte du K.O sans tâche, au soir du 11 Avril 2021. On ne change pas une équipe qui gagne. Objectif : c’est désormais 98,5 % dès le 1er tour pour le duo TALON-TALATA.

Une fois encore Gracias à toutes les militantes et à tous les militants de UDBN , le parti de l’avenir !