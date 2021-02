Bénin : Patrice Talon, sur le point de rendre visite à Galiou Soglo

L’ancien maire de la ville de Cotonou a rompu avec le silence. Lehady Soglo a réagi face à l’attaque perpétrée de son frère Galiou survécue Le vendredi 5 février 2021.

L’ancien maire exilé n’accuse personne, mais il avoue que la famille Soglo reste déterminée malgré tout, pour continuer à défendre les libertés de la nation.

«Grâce à Dieu, il est en vie. Comme vous pouvez l’imaginer, à l’annonce de cet attentat, c’était la stupeur, la consternation et l’horreur. Cet attentat doit être condamné, les auteurs recherchés et traduits devant la justice.

Ce n’est pas le Bénin que nous connaissons et que nous aimons. Grâce à Dieu, il est en vie et je voudrais profiter de cette occasion pour remercier tous ceux et toutes celles qui ont manifesté leur soutien et solidarité, tous ceux qui se sont mobilisés dès qu’ils ont appris cet acte odieux.

La famille Soglo est plus que jamais déterminée à défendre l’Etat de droit et les libertés fondamentales. Vous avez écouté tout à l’heure le ministre Ganiou Soglo : il a dit que la lutte continue et que la défense des libertés est son crédo.

Je voudrais remercier le peuple béninois pour ses prières et son affection. Ses mots d’encouragement et de soutien à l’endroit de mon frère et de toute la famille Soglo nous ont particulièrement touchés.

Nous allons poursuivre inexorablement notre combat pour la restauration des libertés, de l’Etat de droit et de la démocratie dans notre pays.

Mon frère est très combatif. Avec la grâce de Dieu, il s’en sortira. On lui a tiré dessus. Les balles ont touché certaines cotes. Il est actuellement dans un état stable. Mais il n’est pas encore tiré d’affaire. Donc on va continuer à prier pour qu’il sorte très vite de cette situation.»