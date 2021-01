Bénin : Patrice Talon, candidat de l’Union Progressiste (UP) pour les élections de 2021

Ce n’est plus un secret de polichinelle, le président Patrice Talon sera bel et bien candidat pour les élections présidentielles de 2021. Et sera aussi soutenu par le parti politique Union Progressiste qui vient de le choisir ce samedi 16 janvier 2021.

«Je serai candidat pour défendre la démocratie, nos libertés et la bonne gouvernance… Rien que pour rendre durable la bonne gouvernance jusqu’à ce que cela soit un acquis pour chacun et pour tous. je resterai dans la dynamique», avait-il déclaré à Adjohoun lors de sa tournée nationale.

Et sans tarder, une dernière décision finale vient pour marteler et confirmer sa déclaration. En effet, ce samedi 16 janvier 2021 a eu lieu une réunion politique entre les membres du parti Union Progressiste : les maires, les députés, les ministres et autres cadres à Abomey Calavi où à l’unanimité Patrice Talon a été désigné candidat pour les élections présidentielles de 2021.

Ledit parti vient ainsi d’emboîter le pas des partis Moele-Bénin et le Bloc Républicain qui avaient également porté leur choix sur l’opérateur économique. Le dé est jeté et Avril 2021 s’annonce très épicé.