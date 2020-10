Bénin – marche pacifique des femmes : ce qu’en pense l’ex- ministre Ganiou Soglo

L’ancien ministre des sports, Ganiou Soglo n’est pas resté indifférent à la marche pacifique organisée, ce samedi 31 octobre 2020, par les femmes sur l’ensemble du territoire national. A travers un post sur sa page facebook, le fils de l’ex-président, Nicéphore Soglo, félicite les initiatrices et leur apporte son soutien.

La marche pacifique du mouvement des femmes pour la paix, le pain et la démocratie a pour objectif d’attirer davantage l’attention des autorités sur la nécessité de préserver la paix et l’unité nationale au Bénin. Cette initiative est saluée et soutenue par plusieurs mouvements, associations et personnalités politiques dont l’ancien ministre Ganiou Soglo.

«Chères toutes, Je voudrais adresser ce message d’encouragement et de félicitation à toutes nos mamans, nos sœurs et femmes qui seront présentes ce jour pour la grande marche “blanche”», a-t-il écrit sur sa page facebook. Et de poursuivre : «Cela est un bon début pour le retour de notre pays à un État de droit».

Pour plusieurs observateurs de la vie politique, cette marche pacifique vient à point nommé au regard des risques d’exclusion qui se profilent à l’horizon pour le compte de la présidentielle de 2021 à l’instar des dernières élections législatives et communales.