Bénin : Réckya Madougou menace de porter plainte contre Whatsapp pour « intrusions indésirables dans son téléphone »

La recrudescence de la pandémie de la Covid-19 au Bénin ne laisse pas indifférent le Maire de Cotonou, Luc Atrokpo. A la faveur d’un post sur sa page facebook, ce jeudi 25 février 2021, il a appelé l’ensemble des Béninois à respecter les mesures barrières prescrites par le gouvernement.

C’est un secret de polichinelle que la Covid-19 prend de plus en plus une allure très inquiétante au Bénin. Selon le maire Luc Atrokpo, cette situation appelle des Béninois une réaction collective. « Notre pays fait face depuis quelques semaines à une deuxième vague de la pandémie du COVID-19. Cette deuxième vague qui semble plus virulente et plus meurtrière que la première, appelle de notre part une réaction collective », a-t-il écrit.

Dans son adresse, il a invité les élus locaux et communaux, les cadres et les populations de l’ensemble des 77 communes du Bénin, à respecter avec une extrême rigueur, les mesures barrières à savoir le port de masque en tout temps et en tout lieu ; le respect de la distanciation sociale d’au moins un mètre ; le lavage systématique des mains à l’eau et au savon ou l’utilisation d’un gel hydro alcoolique, la limitation des déplacements etc.

Par ailleurs, l’édile de Cotonou a exhorté les uns et les autres à faire confiance aux autorités gouvernementales. « Ensemble mobilisons-nous dans la rigueur et la discipline pour vaincre le Coronavirus », a-t-il insisté.

Signalons que le tableau sanitaire indique un total de 5434 cas avec 70 décès au Bénin, à la date du 19 février 2021.