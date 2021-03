Bénin : Madougou demande une enquête indépendante et impartiale sur les arrestations «arbitraires»

A la faveur d’une longue tribune sur sa page facebook, la candidate recalée du parti “Les Démocrates” à la présidentielle d’avril prochain, Réckya Madougou a dénoncé et condamné le placement sous mandat de dépôt de deux ténors du parti Bio Dramane Tidjani et Mamandou Tidjani.

Le Coordonnateur adjoint de la 8ème Circonscription électorale du parti “Les Démocrates”, Bio Dramane Tidjani et son collaborateur Mamandou Tidjani ne sont plus libres de leurs mouvements. Ils ont été placés sous mandat de dépôt dans la nuit du lundi 1er mars 2021 après leur audition à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). Il leur est reproché des faits “d’association de malfaiteurs et de terrorisme”.

« L’emprisonnement tout aussi arbitraire que les conditions d’interpellation de Bio Dramane Tidjani alias BDT et de Mamandou TIDJANI témoignent de l’absence d’indépendance et d’impartialité de notre justice. Les charges retenues contre ces membres du parti “Les Démocrates” pour les jeter en prison n’ont jamais été étayées et leur emprisonnement est motivé par des considérations politiques », a réagi Réckya Madougou.

Pour la candidate recalée du parti, Bio Dramane Tidjani a commis un seul « crime », celui non seulement d’être membre du parti “Les Démocrates ” mais aussi et surtout son proche collaborateur. « Bio Dramane Tidjani et Mamandou Tidjani sont plutôt des otages politiques. Car, ils ont été privés arbitrairement de liberté en violation de toutes les lois et procédures pénales en République du Bénin », a-t-elle dénoncé avant d’ajouter qu’aucun fait constitutif d’infraction, encore moins relevant de crime d’«association de malfaiteurs et terrorisme » n’a pu être constaté à leur encontre et n’est ressorti durant toutes les auditions.

« On parle de terrorisme et d’association de malfaiteurs alors qu’au cours des enquêtes préliminaires il n’en a jamais été question. Le procureur de la cour d’exception CRIET n’a même pas daigné comme à son accoutumée recevoir les avocats pour leurs observations », a-t-elle souligné. Et de s’interroger : « Un terroriste peut-il répondre librement à une convocation qui plus est irrégulière que le procureur du tribunal spécial, lui adresse ?».

Reckya Madougou visée ?

Pour Réckya Madougou, il ne fait aucun doute qu’elle est visée parce qu’elle qualifie de ” montages grotesques “. « Il nous revient d’ailleurs avec insistance que d’autres personnalités autour de la candidate ainsi que moi même seront arrêtées sous peu. Mais rien de tout ceci n’émousse mon ardeur à l’œuvre de la restauration de tout ce qui nous rendait naguère si fiers », a-t-elle martelé tout en soulignant que les arrestations “arbitraires” sont de nouveau concentrées sur son parti et autour de sa ville d’origine, Parakou, après le département des collines. « C’est ma modeste candidature qui dérange autant un régime qui se dit aussi puissant? Avec ces actes, le Bénin de Patrice de Talon choisit une fois encore d’ignorer les principes fondamentaux relatifs à l’état de droit. Notre volonté de participer à l’élection présidentielle ne devrait pas justifier autant de menaces et d’intimidations », a-t-elle indiqué.

Ouverture d’une enquête indépendante et impartiale

Face à la situation qui prévaut, Réckya Madougou en appelle à l’ouverture immédiate d’une enquête indépendante et impartiale pour faire la lumière sur les motifs et circonstances de ces emprisonnements d’une part, et pour déterminer les responsabilités sur les violations des droits humains, d’autre part. « Le pouvoir manie le harcèlement judiciaire pour forcer le passage et négocier contre libération de ces otages. Mais, en bon démocrate, nous leur opposerons un refus, tant qu’ils confisqueront le processus électoral », a-t-elle insisté.

Pour finir, l’ex ministre de Boni Yayi a rappelé que le préalable demeure la libération immédiate de tous les prisonniers politiques et l’organisation d’un dialogue franc et inclusif.