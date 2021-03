Bénin : l’opposante Reckya Madougou déposée en prison !

Dans une déclaration de presse de ce vendredi 5 mars 2021 qui nous ait parvenu, le Ministre Modeste Kerekou a fait d’épineuses révélations sur Reckya Madougou. Et celle ci risque de déjouer les choses.

En effet, le ministre a été témoin vivant de certains messages de Reckya Madougou. Ces messages ont été envoyés via whatsapp dans le compte de Modeste Kerekou. Ce dernier a fait des captures d’écran en son temps (23 décembre 2018) et les affiches aujourd’hui, comme quoi, l’opposante est bel et bien déterminée déstabiliser le pays. Nous vous laissons lire.