Bénin – Lesotho : les 21 Écureuils présents pour la confrontation !

Les nouvelles ne sont pas bonnes. En prélude de la trêve internationale, Michel Dussuyer, l’entraineur des Écureuils du Bénin sera privé de Olivier Verdon, Jordan Adeoti et Cébio Soukou qui ne pourront pas faire le déplacement pour des raisons bien fondées.

En effet, pour la trêve internationale de ce mois de novembre, le Bénin sera face a Lesotho en un premier temps ce 14 novembre 2020 à Porto-Novo, ensuite en déplacement le 17 novembre pour le match retour.

Ainsi, Michel Dussuyer a dressé une liste de 24 joueurs qui sont officiellement conviés a cette double confrontation dont 21 ont déjà fait le déplacement. Mais les trois autres restants dont, Olivier Verdon, Cébio Soukou et Jordan Adéoti ne seront malheureusement pas présents.

En effet, le défenseur central Olivier Verdon blessé ce jeudi en championnat est en plus testé positif au coronavirus. Il a donc été retenu pas son club. En ce qui concerne Cébio Soukou et Jordan Adéoti, les deux milieu de terrain béninois ont été gardé par leur club qui ne veulent pas les libérer à cause du championnat qui se montre déjà à l’affut tout juste après la trêve.

Par conséquent, le Bénin sera orphelin de ses trois joueurs qui sont quand même importants pour le groupe. Michel Dussuyer pour sa part, sera obligé de faire avec les doublures. Vivement que leur absence ne soit pas constaté sur le terrain !