Bénin – Lesotho : la réaction chaude de Michel Dussuyer après la victoire !

Après la victoire difficile (1-0) contre Lesotho ce samedi soir, Michel Dussuyer l’entraineur des Écureuil s’est prononcé. Il s’est montré peu satisfaisant !

«Dans la globalité du match on a été un peu mis en danger. On n’a pas été suffisamment dangereux surtout en seconde période on a eu beaucoup de déchets techniques. Il y a aussi physiquement, l’équipe qui a souffert. Et d’ailleurs les deux équipes ont souffert», a-t-il déclaré au média officer du Bénin représenté par Hugues Zinsou Zounon.