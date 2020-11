Benin – Lesotho : 3000 supporters sont conviés au stade !

D’après le quotidien AS, l’entraineur néerlandais du FC Barcelone aurait déjà en tête un certain nombre de joueurs sur qui il veut compter ou ne pas compter cette saison. Et pour le second cas, le média espagnol nous faire découvrir six joueurs.

En amont, on trouve l’espagnol Riqui Puig. Le jeune joueur a insisté pendant le mercato de ne pas partir en prêt malgré les avertissements de son entraîneur. Cependant, il est resté au Camp Nou, mais collé aux bancs de touche.

Ensuite Carles Aleña, qui n’a joué que six minutes depuis le début de la saison. Alors que le FC Barcelone a déjà disputé une dizaine de rencontre.

Matheus Fernandes n’est pas aussi épargné. Recruté l’hiver dernier et arrivé à Barcelone cet été après son prêt à Valladolid, ne fait pas non plus partie du projet de Koeman. Son avenir semble s’éloigner un peu plus du Camp Nou.

Même scénario pour Samuel Umtiti et Junior Firpo. Le Français essaie de sortir de sa spirale infernale de blessures, et Firpo tombe de plus en plus bas dans la hiérarchie, alors que Dest, Roberto et Alba sont prioritaires pour Ronald Koeman.

Et en avale, on peut retrouver Martin Braithwaite. L’actuel numéro 9 de l’équipe blaugrana n’a joué que 37 minutes, divisées sur 5 rencontres. Ses performances ne parviennent pas à convaincre, et l’entraîneur du Barça rêve déjà de Memphis Depay pour le remplacer.