Bénin : les sorties pédagogiques et excursions suspendues jusqu’à nouvel ordre

Au Bénin, le ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Mahougnon Kakpo a suspendu jusqu’à nouvel ordre les sorties pédagogiques et excursions dans les établissements d’enseignement secondaire publics et privés. C’est ce qui ressort de la note de service en date du 19 février signée de son directeur de cabinet Garba Ayouba.

D’après la note, cette décision a été prise par l’autorité ministérielle en raison de l’organisation de ces sorties sur fond de pratiques amorales, immorales, voire traumatisantes avec parfois un but purement mercantile dénaturant ainsi les intentions pédagogiques des activités extramuros.

«De telles pratiques sont de nature à ruiner les parents, à compromettre la sécurité et la santé des apprenants avec la situation aggravante de la pandémie de la Covid-19, où aucune assurance des gestes barrière n’est garantie, ni au cours du transport, ni sur les sites. En tout état de cause, en dehors des stages professionnels, toute activité de sortie pédagogique, culturelle et d’excursion est suspendue jusqu’à nouvel ordre», peut-on lire dans le communiqué.

Tout contrevenant subira conséquemment les rigueurs des textes en vigueur. C’est pourquoi, le ministre Mahougnon Kakpo en appelle «à l’ingéniosité des enseignants pour confectionner des supports pédagogiques et didactiques adéquats pour suppléer la visite de site pendant cette période de suspension».