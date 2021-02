Bénin : les révélations épineuses de Patrick Djivo qui démentent les propos de Gbadamassi contre Madougou

Le rappeur a fait une très mauvaise impression au cinéaste qui vient de réaliser un documentaire sur son parcours dans le hip-hop. Depuis le début de sa carrière, le rappeur Tekashi 6ix9ine, 24 ans, aime se la jouer provocateur.

Karam Gill gardera un très mauvais souvenir de sa collaboration avec 6ix9ine. Après avoir réalisé un documentaire sur le rappeur, «Supervillain the Making of Tekashi 6ix9ine», qui sera diffusé le 21 février 2021 sur Showtime, le cinéaste a trouvé que l’Américain de 24 ans n’avait rien de bon en lui. Interviewé par Page Six, il n’a pas mâché ses mots en qualifiant l’artiste d’«être humain réellement horrible», sans morale et sans talent.

Le réalisateur a toutefois admis que le bad boy était très doué pour utiliser les réseaux sociaux à son avantage. «Je pense que les téléspectateurs seront choqués de voir à quel point il est calculateur», précise-t-il.

Tekashi 6ix9ine, de son vrai nom Daniel Hernandez, qui avait été condamné à deux ans de prison en 2018 pour avoir fait partie d’un gang criminel, n’est pas près de s’assagir. Dimanche 14 février 2021, il s’est embrouillé avec le rappeur Meek Mill sur le parking d’un club d’Atlanta.

Leurs gardes du corps ont dû intervenir pour éviter une bagarre. Comme si cela ne suffisait pas, le pire ennemi de 6ix9ine, le rappeur Riff Raff, veut le défier dans un combat de boxe pour régler leurs différends. Son rival n’a pas encore donné sa réponse.