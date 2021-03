Bénin : Léhady Soglo réagit à l’arrestation de Réckya Madougou

L’ancien Maire de la ville de Cotonou, Léhady Soglo a réagi à l’arrestation de l’opposante Réckya Madougou intervenue mercredi alors qu’elle revenait d’un meeting organisé par le collectif de l’opposition.

Dans une longue tribune sur sa page facebook, il a condamné cette “énième atteinte aux droits de l’homme” et exige sa libération et celle de tous les autres détenus politiques.

Lire ci-dessous l’intégralité de sa réaction

Indignation du Président Léhady Soglo après l’arrestation de Reckya Madougou

Encore une nouvelle ignominie avec l’arrestation hier à Porto Novo de la ministre Reckya Madougou alors qu’elle venait de prendre part à une réunion politique entre plusieurs partis.

Il s’agit là d’une énième atteinte aux droits de l’homme, un nouveau coup porté à la démocratie et à l’état de droit dans notre cher pays, le Bénin.

Cet acte odieux et brutal est hautement préjudiciable à la paix et à la cohésion sociale. Notre pays, le Bénin, autrefois havre de paix et vitrine de la démocratie en Afrique, vit les moments les plus sombres de son histoire récente. L’indignation et la colère sont les seuls sentiments qui conviennent face à un tel acharnement sur des compatriotes dont le seul tort aura été de contester les méthodes dictatoriales du pouvoir en place.

En février dernier, c’est le ministre Ganiou Soglo qui a été victime d’un attentat au sortir, à nouveau, d’une réunion politique.

Depuis quelques jours, des proches collaborateurs de la ministre Madougou subissent l’inquisition de la justice d’exception et sont actuellement incarcérés sans autre forme de procès.

Il est de la responsabilité du régime en place d’apaiser la situation politique en libérant tous les compatriotes arbitrairement arrêtés ou poursuivis, à commencer par la libération immédiate et sans condition de la ministre Reckya Madougou.

Le peuple béninois, souverain, est en droit d’utiliser tous les moyens en son pouvoir pour faire rétablir les principes de la démocratie chèrement acquise.

Vive la démocratie, vive le bénin.

#LVS