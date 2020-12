Bénin : le professeur Joël Aïvo testé positif au Covid-19

Au Bénin, le Professeur Agrégé Joël Aïvo et probable candidat à la présidentielle de 2021 est testé positif au Covid-19. C’est l’intéressé lui-même qui a fait l’annonce, ce samedi 12 novembre 2020, sur sa page. Lis ci-dessous l’intégralité de sa publication.

Testé positif au covid 19

Ce samedi 12 décembre, à 8h43, alors que je m’apprêtais à me rendre au grand rassemblement de Porto-Novo dans le cadre du Dialogue itinérant, j’ai reçu un appel téléphonique d’un numéro non enregistré dans mon répertoire téléphonique. À 8h52, l’appelant m’envoie un sms pour se présenter comme Directeur au Ministère de la santé, et me demander de le rappeler. Ce que je fais à 8h55. C’est alors que le Directeur m’annonce que j’ai été testé positif au Covid 19 et me demande de rester à mon domicile.

Je dois indiquer qu’il y a une semaine, le 5 décembre 2020 précisément, j’avais été testé négatif avant de me rendre à l’étranger, tout comme à l’issue de 13 autres tests que j’avais effectués antérieurement au Bénin et à l’extérieur. À mon retour de voyage, ce 10 décembre, le premier test sanguin réalisé à l’aéroport était négatif. Visiblement, à en croire le Directeur, c’est le 2ème test qui serait positif.

J’ai dû me résoudre à renoncer à me rendre à Porto-Novo où des milliers de nos concitoyens attendaient ce rassemblement depuis plusieurs semaines. Ma décision s’est fondée sur un principe de responsabilité, quand bien même aucune preuve ne m’a été communiquée de ce test positif au Covid 19, au moment où j’ai pris la décision de ne pas aller à Porto-Novo.

Ce samedi 12 décembre allait marquer une étape décisive du Dialogue itinérant. Deux grands rassemblements à Porto Novo et à So-Ava pour poursuivre la route de l’espoir.

Je voudrais ici rassurer nos équipes à l’intérieur et à l’extérieur du Bénin que je me porte bien, et que c’est dans une forme olympique que je me préparais à aller à la rencontre de ceux qui soutiennent notre action, avant d’être stoppé dans mon élan par l’Autorité sanitaire.

Je voudrais, ici et maintenant, assurer tous nos soutiens qu’en dépit de tous les empêchements et autres obstacles, en dépit de cette guerre psychologique, nous continuerons de déployer nos actions et notre projet avec la même énergie et la même détermination.

Frédéric Joël Aïvo