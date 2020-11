Bénin : le gouvernement institue les examens nationaux de Licence et de Master

Candidat de l’Union pour le Progrès et le Changement (UPC) à la présidentielle du 22 novembre prochain, l’opposant burkinabé Zéphirin Diabré entend former un gouvernement de réconciliation nationale, s’il est élu. Il l’a annoncé, mercredi, dans une interview accordée à RFI.

Le chef de file de l’opposition burkinabé, Zéphirin Diabré veut travailler avec toutes les composantes du pays, s’il est élu, au soir du 22 novembre 2020. « Si je suis élu, je mettrai en place un gouvernement de réconciliation nationale, dans lequel toutes les grandes composantes de notre vie politique seront présentes, y compris le MPP, parce que j’estime que chacun peut apporter quelque chose », a-t-il déclaré.

Il entend également accepter la main tendue de l’ancien président Blaise Compaoré, qui souhaite lui offrir ses services pour la lutte contre les groupes jihadistes. « Le président Blaise Compaoré a dirigé ce pays pendant presque trois décennies. Il a une expérience, il a des connaissances, il a peut-être aussi des contacts qui peuvent nous être utiles. Il n’y a pas de honte à faire en sorte que, quelqu’un qui a servi son pays à ce niveau-là, puisse lui apporter ce concours-là. L’optique que nous avons choisie, c’est ” vérité, justice, réconciliation “ », a-t-il souligné.

Affaire Thomas Sankara

A la question de savoir s’il est élu, les présumés assassins de Thomas Sankara répondront de leurs actes, Zéphirin Diabré a rappelé que la justice a déjà engagé quelque chose et a atteint un certain stade.

Même s’il reconnaît que les Burkinabés sont impatients de connaître la vérité, il estime tout de même « qu’il faut tout faire pour n’humilier personne et se rappeler que des hommes et des femmes qui ont occupé un certain nombre de fonctions méritent certains égards ». Puis, il ajoute : « Pour ce qui me concerne, il n’y a aucun problème à respecter cette manière de faire, sans bien entendu, m’ingérer dans le déroulement de la justice ».

Signalons qu’il était arrivé 2ème en 2015, avec 29,65% des voix, derrière le président, Marc Roch Kaboré.