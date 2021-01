Bénin : le Général Camille Makosso fait d’énormes révélations sur Blaaz !

Sur Instagram, Jackie Appiah à l’habitude de poster ses looks du jour tous plus incroyables les uns que les autres ! Ainsi, ce mardi 5 janvier 2020, l’actrice ghanéenne a dévoilé l’un des looks les plus osé !

En effet, Jackie Appiah a joué dans plusieurs films à succès dont les téléspectateurs se réjouissent toujours de les regardés. Son talent d’actrice et sa beauté, mettent toujours de la joie aux coeurs de ses admirateurs.

Après avoir divorcer en 2005 avec son ex -mari Peter Adyemang,le père de son fils Damien,la célèbre actrice est toujours rester joviale et séduisante. Pour le bonheur donc de ses fans, Jackie Appiah poste une récente photo d’elle qui laisse les internautes sans voix.

Car sur cette image, la star nollywoodienne est plus pétillante que jamais. Son sourire et sa tenue subjuguent tellement ses fans ,qu’ils n’ont pas pu s’empêcher d’exprimer tout l’amour qu’ils éprouvent à l’égard de leur idole.