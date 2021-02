Bénin : le chanteur Sidiki Diabaté à Cotonou (photos)

Suite à sa dernière publication sur les réseaux sociaux dans laquelle Reckya Madougou s’indignait contre l’intrusion sauvage de certains pirates dans son smartphone, une internaute togolaise l’a sèchement récupéré par le biais d’un poste.

En effet, la candidate recalée du parti Les Démocrates pour l’élection présidentielle du 11 avril se plaignait pour le fait que son smartphone et surtout son compte whatsapp soient surveillés et contrôlés par des pirates en cette période électorale. Elle a posté une publication pour afficher son inquiétude et son mécontentement .

«Depuis quelques jours je constate des intrusions indésirables et de l’espionnage dans mon smartphone. Des individus malintentionnés dont on connaît les commanditaires, des pirates éhontés, ont installé des logiciels espions pour avoir accès aux données de mon téléphone et surtout mon compte whatsap», a dénoncé Reckya Madougou.

Mais sa publication a eu de réponse de la part d’une internaute togolaise. La nommée Farida Bemba Nabourema, s’est offusquée contre l’ancienne ministre qui se plaint Aujourd’hui de sa situation politique au Bénin alors qu’elle avait soutenu la même au Togo.

«Je n’ai pas envie de rire ce vendredi…Demande a Faure Gnassingbe pour qui tu bosses depuis 10 ans comment te defaire de ces logiciels pirates qu’il utilise pour espionner les Togolais», a répliqué la togolaise.