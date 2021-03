Bénin : la Première dame Claudine Talon et ses enfants aux côtés du Chef de l’Etat

Les joueurs et les officiels des Super Eagles ont quitté le Nigeria plus tôt vendredi pour leur match contre la République du Bénin samedi.

Les Eagles affronteront l’Ecureuil de la République du Bénin lors d’un match de qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations au Stade Charles de Gaulle.

Comme annoncé précédemment par le président de la Fédération nigériane de football, Amaju Pinnick, l’équipe est partie en hors-bord. Les joueurs étaient de bonne humeur lorsqu’ils montaient à bord du bateau.

Certains joueurs avaient fait part de leurs inquiétudes quant au mode de transport, mais l’entraîneur-chef Gernot Rohr, qui a déjà fait le voyage, a déclaré que ce serait le meilleur moyen de se rendre dans le pays voisin.

«Samedi dernier, j’ai fait le voyage et nous volions sur l’eau. «C’était tellement rapide et calme», a déclaré Rohr. Le voyage en bateau vers le Bénin dure environ une heure.

S’exprimant sur le fait d’aller au Bénin par voie d’eau, le duo des Rangers, Leon Balogun et Joe Aribo, a déclaré que le mode de transport n’était pas un problème, ajoutant qu’une victoire était au premier plan de leurs préoccupations.

«Voyager par mer, c’est ce que c’est, on ne peut pas utiliser ça comme excuse. Nous savons ce que nous devons faire mentalement et c’est gagner le match. Je n’ai jamais voyagé par mer auparavant», a déclaré Aribo dans une interview.

«Ce sera la première fois que je voyage en mer, mais cela ne me dérange pas vraiment. Tout ce qui compte pour moi et mes coéquipiers est de porter le maillot, de représenter notre pays et de gagner le match», a déclaré Henry Onyekuru.

«L’équipe a choisi de voyager en bateau, en raison des mauvaises routes entre les deux pays et des nombreux protocoles pour un vol court à travers la frontière», a déclaré Pinnick.