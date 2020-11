Bénin : la 6ème édition du Salon des Banques & des PME de l’UEMOA ouverte à Cotonou

Après le Burkina, le Mali, le Niger et la Côte d’Ivoire, la sixième édition du Salon d’affaires, de l’innovation et de partage des Banques et des PME de l’espace UEMOA a officiellement démarré jeudi au Bénin.

La 6ème édition du Salon des banques et des PME des pays de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) s’est ouverte, jeudi, à Cotonou, sur une note de satisfaction du président du comité des experts, qui s’est félicité de changements positifs en faveurs des PME de l’espace communautaire depuis l’institution du salon.

Il estime être «sur le bon chemin», car de nombreuses mesures ont été prises aux niveaux des Etats et au niveau de la communauté, qui répondent aux préoccupations exprimées au fur et à mesure des différentes éditions du salon.

Quant à l’édition 2020, elle va réfléchir sur la «Commerce Intracommunautaire et Compétitivité des PME dans l’UEMOA, dans un contexte de crises sécuritaire et sanitaire (COVID-19)». Censée durer jusqu’à samedi, cette 6ème édition sera meublée de panels, de rencontres diverses, de formations et d’exposition, le tout ponctué d’une visite d’entreprise.

Elle sera une occasion pour les hommes et femmes d’affaires, les dirigeants politiques, les experts, les représentants d’organisations internationales et les partenaires financiers qui y sont de plus en plus attirés, de faire des rencontres d’affaires, découvertes d’opportunités d’investissement ou d’acquérir de l’expérience.

Pour rappel, la 6ème édition du Salon des Banques et Petites et moyennes entreprises (PME) de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), se déroule en présentiel, en semi-présentiel et en ligne.

Quid du «Le Salon des Banques et des PME» ?

Depuis quelques années, «Le Salon des Banques et des PME» est devenu le principal rendez-vous annuel des investisseurs, créateurs et dirigeants de PME dans l’espace communautaire. C’est aussi une manifestation qui offre un cadre de partage d’expérience aux petites et moyennes entreprises et industries des pays membres de l’UEMOA, sur leurs organisations, leurs stratégies de développement et leurs difficultés.

Premier du genre, le «Salon des Banques et des PME de l’UEMOA» est entièrement consacré à la promotion de la Micro Entreprise, la Petite Entreprise et la Moyenne Entreprise et Industrie. Chaque année plusieurs exposants ainsi que de nombreux visiteurs et des experts de l’entrepreneuriat des 8 pays membres de l’UEMOA et d’ailleurs, sont régulièrement attendus à ce grand rendez-vous d’opportunités d’affaires, de l’innovation et de partage d’expériences des Banques et PME.

Signalons que cette édition se tient après respectivement Ouagadougou en 2015 sous le thème «La PME, moteur de croissance de l’UEMOA», Bamako en 2016 sous le thème «La PME dans l’UEMOA face aux exigences de compétitivité mondiale», Niamey en 2017 sous le thème «Climat des affaires dans l’UEMOA : quelles réformes pour des PME innovantes et performances ?», Bobo-Dioulasso en 2018 sous le thème «les PME à l’ère du numérique» et Korhogo en 2019 sous le thème «La PME pour le développement de l’économie locale».