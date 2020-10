Bénin – Gabon : voici quelques informations utiles avec les XI probables !

Dans le but de se préparer pour la qualification de la CAN 2021, les écureuils du Bénin affrontent la formation gabonaise ce dimanche 11 octobre 2020. Voici donc quelques informations utiles et les compositions probables.

Après plusieurs mois de pause à cause du coronavirus, le football Africain a repris son chemin et ceci par les matchs amicaux. Ainsi, le Bénin rentre en course ce dimanche et sera face au Gabon.

Quelle heure et quel lieu peut-on retenir ?

La rencontre en effet, aura lieu à Portugal plus précisément à Lisbonne au stade «Estadio Pina Manique». Elle démarre à 15h GMT+1, mais à 16h, heure de l’Afrique de l’ouest. Cependant, les Écureuils seront vertus de la tunique blanche dans laquelle ils défendront les couleurs de la nation.

Quelle chaîne de diffusion pour suivre le match ?

Par ailleurs, l’organisateur du match n’a ni prévu ni autorisé la diffusion telé (toute personne qui le fait, le fait à titre privé car ce n’est pas retenu dans le protocole).

Quels 11 départs peut-on espérer ?

Composition probable du Bénin :

Face à l’équipe gabonaise, Michel Dussuyer peut fonctionner avec un 4-3-3 contrairement à ce qu’il a fait à la CAN précédente. À cet effet, il peut alligner : Saturnin Allagbe dans les cages. La charnière défensive peut être assurée par Cédric Hountondji, Olivier Verdon, Séidou Barazé, Moise Adiléhou.

Dans l’entrejeu béninois, avec l’absence du capitaine emblématique Stéphane Sessegnon, on peut retrouver Sessi d’Almeida, Jordan Adéoti, Rodrigue Kossi qui vont essayer de nourrir le secteur offensif composé de Charbel Gomez, Mickaël Poté, Steve Mounié.

Composition probable du Gabon :

Côté gabonais, on peut aussi observer le même système avec : Anthony Mfa Mezui – Lloyd Palun, Johan Obiang, Bruno Ecuele Manga, Yohan Wachter – Guélor Kanga Kaku, Guélor Kanga Kaku, Serge Martinson Ngouali, Levy Madinda – Denis Athanase Bouanga, Jim Allevinah

Pour rappel, le test covid est obligatoire, et a été effectué à nouveau par les Ecureuils et le staff technique ce vendredi 9 octobre à 20h en vue de s’assurer de l’etat sanitaire. Les résultats sont attendus ce samedi. Bonne chance à nos Écureuils !