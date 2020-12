Bénin- fraude au recrutement des magistrats : Patrice Talon ordonne l’annulation du concours

Au Bénin, le ch juef de l’Etat, Patrice Talon a ordonné l’annulation du concours de recrutement de 100 auditeurs de justice organisé le week-end dernier. Cette décision fait suite aux cas de tricherie enregistrés dans un centre de composition.

Dans le but de garantir l’égalité de chance à tous les candidats, le président de la République, Patrice Talon a décidé de l’annulation du concours de recrutement de 100 auditeurs de justice, organisé les samedi 12 et dimanche 13 décembre derniers. Cette décision du numéro 1 Béninois intervient après la sortie du procureur de la République près le tribunal de Cotonou au cours de laquelle il a annoncé des poursuites judiciaires exemplaires à l’encontre des auteurs et complices de cette fraude.

Cette annulation vient de remettre le compte à zéro. Ainsi, les candidats devront se préparer encore afin de reprendre ce concours. “Au regard des réformes effectuées pour la transparence des concours, c’est tolérance zéro à la fraude au Bénin”, lit-on sur la page facebook du gouvernement.

Notons qu’il s’agit de deux cas de tricherie dans laquelle sont impliquées deux candidates. La première a été surprise en train de manipuler son téléphone portable par lequel elle correspondait avec une personne extérieure tandis qu’il a été retrouvé chez la seconde des documents écrits en forme de brouillon qui n’étaient ceux fournis par le centre de d’examen.

Celles-ci ont été aussitôt expulsées du centre de composition puis placées en garde à vue sur instruction du parquet de Cotonou. Dès la clôture de l’enquête confiée à la Brigade Économique et Financière, les mis en cause de même que leurs complices seront présentés au procureur pour être fixés sur leur sort.

Aux termes des dispositions des articles 754 et 757 du code pénal, les auteurs ou complices de la fraude dans les examens et concours sont passibles de cinq ans de prison et cinq millions d’amende.