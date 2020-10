«Bénin : Constitutions et Documents Politiques», un chef d’œuvre du Prof. Nicaise Médé

Le professeur des universités, Nicaise Médé, vient de mettre sur le marché un livre très riche. Il sort des sentiers battus pour éclairer ses compatriotes sur plusieurs décisions de la Cour constitutionnelle.

En effet, comme l’indique le nom de l’ouvrage, retrace les forces et faiblesses d’une soixantaine de décisions de la Haute juridiction. Des approches, critiques, suggestions et explications détaillées de certaines décisions à polémiques sont contenues dans le livre.



Loin d’être un ouvrage de plus, «Les grandes décisions de la Cour constitutionnelle du Bénin» est un véritable outil de travail pour les journalistes politiques, un bréviaire pour les juristes et politistes.

Disponible à un prix forfaitaire, «les grandes décisions de la Cour constitutionnelle du Bénin» est disponible dans les librairies de la place, Notre Dame, en l’occurrence. Seulement, c’est en nombre restreint et seuls les premiers seront servis. Rappelons que Nicaise Médé est auteur de plusieurs publications.



Ancien directeur de l’école nationale d’administration et de la magistrature (Enam), il est actuellement directeur du Centre d’études et de recherche sur l’administration et les finances (Ceraf) de l’université d’Abomey-Calavi.