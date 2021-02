Bénin : Compte rendu du Conseil des Ministres de ce mercredi

Le gouverneur de l’État du Niger, Abubakar Sani Bello, a déclaré que son administration ne paierait pas de rançon aux ravisseurs.

Bello a déclaré cela à la suite de l’enlèvement de certains étudiants et membres du personnel du Government Science College de Kangara, dans la région du gouvernement local de Rafi, dans l’État du Niger, aux premières heures de mercredi.

Pendant ce temps, le gouverneur a ordonné la fermeture immédiate de tous les internats dans les zones ravagées par les bandits de l’État.

Le gouverneur a déclaré que l’action était nécessaire pour sauver la vie des étudiants car les zones ont déjà été prises en charge par des bandits. Il a déclaré cela après une brève réunion avec les chefs des agences de sécurité de l’État à la Maison du gouvernement, à Minna, mercredi.

Bello a exhorté le président, Muhammadu Buhari, à déployer tous les mécanismes nécessaires pour aider à contenir la situation car elle est désormais incontrôlable.

En réponse à l’incident, la présidence, par le biais d’une déclaration publiée par le conseiller spécial principal du président pour les médias et la publicité, Garba Shehu, a révélé qu’une équipe d’agents de sécurité avait été dépêchée pour secourir les personnes enlevées.

Le communiqué disait en partie: «Le président Muhammadu Buhari a reçu des informations faisant état de l’attaque effrontée contre le Government Science College, Kagara, région du gouvernement local de Rafi de l’État du Niger, à la suite de laquelle un nombre encore non établi de membres du personnel et d’étudiants ont été enlevés par des hommes armés.

«À la suite de ces rapports, le président a ordonné aux forces armées et à la police d’assurer le retour immédiat et en toute sécurité de tous les captifs.

«Le président a également dépêché à Minna, dans l’État du Niger, une équipe de chefs de la sécurité pour coordonner l’opération de sauvetage et rencontrer des représentants de l’État, des dirigeants communautaires, ainsi que des parents et le personnel du Collège.

Le président Buhari a assuré tout le soutien de son administration aux forces armées dans leur lutte courageuse contre le terrorisme et le banditisme et les a exhortées à faire tout ce qui peut être fait pour mettre fin à cette saga et éviter de telles attaques lâches contre les écoles en l’avenir.»