Bénin : l’absence de franche collaboration de Galiou Soglo déplorée

A la faveur d’un point de presse animé ce mardi 16 février 2021, le Procureur de la République près le tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi, Aubert Kodjo a fait le point des enquêtes à l’étape actuelle sur l’agression de Galiou Soglo.

Il ressort de cette sortie médiatique du procureur Aubert Kodjo que les auteurs de l’agression de l’ancien ministre Galiou Soglo n’ont pas encore été identifiés à cette étape de la procédure. « A cette étape et au vue des éléments recueillis, il n’a pas été possible d’identifier le ou les auteurs de cette agression ni de déterminer le ou les mobiles », a indiqué le Procureur Aubert Kodjo. Et d’ajouter : « En vue de la manifestation de la vérité, j’ai ouvert une information judiciaire contre X pour les faits de tentative d’assassinat sur la personne de monsieur Galiou Soglo ».

D’après les résultats des recherches préliminaires, il est à retenir que le vendredi 05 février 2021, aux environs de 20 heures, le nommé Galiou Soglo a essuyé des coups de feu sur une piste de 3,5 mètres de large, située à 2,7 kilomètres de la voie bitumée traversant Zinvié. Il a été agressé alors qu’il se rendrait, à bord de son véhicule de marque LEXUS 470, sur sa ferme sise dans l’arrondissement de Kpanroun,

commune d’Abomey Calavi pour y tenir une réunion. Les agresseurs auraient barré la piste avec un tronc d’arbre.

Tout en déplorant l’absence de franche collaboration de la victime, le ministère public entend jouer toute sa partition pour que toute la lumière soit faite sur l’affaire.