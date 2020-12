Belgique – Après l’obtention de ses passeports : Laurent Gbagbo veut rentrer en Côte d’Ivoire avant fin 2020

En Belgique depuis son acquittement par la Cour pénale internationale (CPI) en 2019, l’ex-président ivoirien Laurent Gbagbo a reçu, ce vendredi 4 décembre 2020, ses deux passeports, un ordinaire et un diplomatique, des mains de l’Ambassadeur Nogozene Bakayoko, Chef de Cabinet du Ministre des Affaires Étrangères, et de Abou Dosso, Ambassadeur de la République de Côte d’Ivoire en Belgique. C’est ce qu’il faut retenir du communiqué de presse de son avocat, Maitre Habiba Touré.

D’après Me Habiba Touré, l’ex-président Laurent Gbagbo salue l’acte que viennent de poser les autorités ivoiriennes qui, selon lui, va dans le sens de l’apaisement. A l’en croire, son client considère l’obtention de son passeport comme un épiphénomène au regard des récents événements qui ont secoué son pays, la Côte d’Ivoire.

«Le Président Laurent Gbagbo s’incline devant la mémoire de tous les morts de la crise pré et post électorale de 2020. Il apporte son réconfort à tous ceux qui sont blessés dans leur âme et dans leur chair. Il demande aux autorités ivoiriennes de faire encore un pas de plus vers la décrispation du climat socio-politique», lit-on dans le communiqué.

Laurent Gbagbo s’insurge contre l’emprisonnement de certains leaders politiques et de la société civile pour leur opposition à un 3ème mandat et exige de nouveau leur libération et le retour des exilés dans l’intérêt supérieur du peuple ivoirien.

Ayant maintenant son passeport, souligne le communiqué, l’ex dirigeant ivoirien envisage de rentrer en Côte d’Ivoire, au cours du mois de décembre 2020. A cet effet, il a désigné le Secrétaire Général du Front Populaire Ivoirien (FPI), Assoa Adou, pour approcher les autorités compétentes afin d’organiser son retour dans la quiétude conformément à son statut d’ancien Président de la République.

«Le président Laurent Gbagbo remercie toutes les personnes à travers le monde, en particulier les africains, qui se sont mobilisés pour sa cause aux côtés des ivoiriens. Il adresse son infinie reconnaissance à la diaspora qui lui a tenu compagnie pendant toutes ces années de détention», conclut le communiqué de Me Habiba Touré.