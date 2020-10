Bebi Phillip et Khalima Gadji en relation amoureuse secrète : voici la réaction du chanteur

Une photo de l’arrangeur, artiste chanteur Bebi Phillip et la célèbre actrice Khalima Gadji fait le tour de la toile il y a un moment de cela. Soupçonnés d’avoir une relation intime avec l’actrice, Bebi Phillip se prononce.

Après avoir aperçu l’arrangeur artiste chanteur Bebi Phillip et la célèbre actrice de la série «la maîtresse d’un homme marié» sur une photo qui fait le tour de la toile, les soupçons ont commencé par naître.

Sur la photo on voyait les deux stars, bras dans les bras au bord de la plage tels deux tourtereaux à la grande joie de leurs fans qui se sont tout de suite imaginé des choses. Face aux rumeurs, la star a choisi de briser très rapidement le silence.

Ainsi, sur sa page Facebook, l’arrangeur a tenté d’éclaircir ce qu’on peut appeler rumeur avec plus de précisions. Il écrit donc ce qui suit : «Fasciné par son talent dans son rôle de Marème, j’invite la Radieuse Khalima Gadji à collaborer sur une vidéo de l’album On The Track.

Et là je découvre une femme, pleine de vie, de valeurs, et d’empathie mais aussi d’un professionnalisme marquant. Vous la retrouverez en novembre dans le clip de SAMATANK Onthetrackman», a expliqué l’artiste aux multiples talents. Tout est clair à présent, la vérité pour les férus d’affairage, c’était pour le tournage d’un clip vidéo qu’ils ont été aperçus ensemble.