Beauté naturelle : Eunice Zunon hypnotisante, l’ex de DJ Arafat fait sensation avec son  teint d’ébène

Le couple Eudoxie Yao et Grand P a vraiment fait couler beaucoup d’encre. Quelques mois après leur grande fiançailles, que deviennent-ils ?

S’il y a bien évidemment une question que les fans du couple Eudoxie Yao – Grand P se pose c’est bien sûr, «Mais où est Grand P ?». Il y a quelques mois, Eudoxie Yao n’apparaissait quasiment jamais sans le chanteur guinéen Grand P.

Les deux célébrités avaient par la suite confié à leurs différents followers que cette complicité entre-eux était le résultat d’une relation amoureuse. Le couple ira plus loin en annonçant son mariage pour bientôt.

Les deux stars aux physiques complètement opposés, ont raffolé les médias locaux et même internationaux de la Chine, de l’Angleterre, du Nigeria, de l’Amérique etc. Alors «où est le mariage ?» et où se trouve le fiancé Grand P, les chouchous des amoureux veulent savoir.

Il faut croire que le featuring de Shan’L et Fally Ipupa ont mis la puce à l’oreille aux followers. Selon Eudoxie, son chéri va bien et se trouve dans son pays : «mon fiancé est en Guinée. On va bientôt se voir». Alors faut-il s’attendre à un retour en puissance du couple ? Pour un abonné, seul le mariage dissipera les différents doutes qui planent sur la véracité de l’amour entre les tourtereaux.