Bayern Munich – PSG : la réaction de Pochettino après le tirage des quarts

Le Réal Madrid est à l’honneur. Étant déjà être le seul club espagnol qualifié pour les quarts, son joueur Luka Modric a été désigné meilleur joueur de la semaine en Champions League.

Malgré son âge, 35 ans, Luka Modric est toujours en forme pour propulser la maison blanche. Il a été élu meilleur joueur de la semaine par les dirigeants du championnat européen.

Le milieu de terrain du Real Madrid, qui a servi Benzema pour le premier but lors du match retour des huitièmes de finale contre l’Atalanta et a également réussi 94 % de ses passes, a devancé De Bruyne (Manchester City), Kanté (Chelsea) et Kimmich (Bayern Munich). Bravo !