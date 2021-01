Bayern Munich : Hansi Flick se prononce sur sa défaite contre Borussia M’Gladbach (3-2)

Le club de la capitale continue d’être sous la charme de La Pulga. D’après Marca, pour avoir Messi la saison prochaine, le PSG pense vendre Mbappé.

En effet, le club parisien souhaite faire des économie tout en gardant son plan de base : gagner la Ligue des champions.

Pour cela, il faut recruter des joueurs de très haut niveau mais pas à n’importe quel prix. Lionel Messi est la grande priorité de la direction parisienne.

L’international argentin peut déjà négocier avec le PSG, lui qui voit son contrat se terminer en juin 2021. Le but du club est donc d’offrir à La Pulga un salaire équivalent ou supérieur à ce qu’il gagne au FC Barcelone, soit environ 45 millions d’euros par an.

Afin que ce transfert puisse s’opérer, il faudra vendre pour le club de la capitale. Deux hommes ont une valeur marchande et un salaire très élevé, Kylian Mbappé et Neymar. Pour la direction du club, il est clair, il faut garder Neymar.

Il est le symbole de la grandeur du club, un joueur qui a déjà tout prouvé et il est l’ami de Lionel Messi. De plus, Kylian Mbappé commence à devenir de moins en moins populaire et les supporters parisiens ne souhaitent plus qu’il porte les couleurs parisiennes.