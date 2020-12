Barcelone : «Lionel Messi est important, mais ce n’est pas la seule chose importante au Barça»

Le camerounais n’est pas ingrat. Après une bonne lutte contre le racisme au Parc des princes, Achille Pierre Webo lors d’une interview accordée au Daily Mail, a tenu remercier les joueurs et l’encadrement parisiens.

La lutte a été bien menée. L’ancien international camerounais ce jour (mardi 8 décembre 2020) traité de «Nègre», a reçu le soutien de tout le groupe du Paris Saint-Germain qui a aussi refusé de reprendre le jeu si le quatrième arbitre est toujours présent dans le périmètre.

Ainsi, dans un entretien avec Daily Mail, l’entraîneur adjoint de Istanbul Basaksehir a relaté un peu les dessous du vestiaire et la considération que l’a accordé les joueurs et leurs dirigeants.

«Neymar, Marquinhos et Leonardo m’ont appelé. Ils étaient dans le couloir et ils m’ont dit : ‘On est désolés pour ce qui s’est passé mais tu as notre soutien. Ne t’inquiète pas, on est avec toi, on ne reprendra pas le jeu. On n’accepte pas ce genre de mots dans le football’, et ça m’a énormément touché», a-t-il raconté.

Il continue en remerciant tout le groupe parisienne : «Je n’ai pas réalisé jusqu’à ce que je sorte du vestiaire mais le couloir était incroyable. Neymar, Mbappé, Diallo, tous les joueurs étaient là. Je suis sorti parce que Leonardo m’avait appelé pour me parler dans le couloir. (…) Je veux remercier tous les joueurs du PSG, le club et tous ceux qui étaient là pour leur solidarité».