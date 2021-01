Barcelone : Koeman est une nouvelle fois revenu sur la situation de Lionel Messi

Avant Huesca-FC Barcelone dimanche soir, dans le cadre de la 17e journée de Liga, Ronald Koeman est une nouvelle fois revenu sur la situation de Lionel Messi.

En conférence de presse, l’entraîneur néerlandais du Barça a prévenu qu’il ne comptait pas s’immiscer dans le débat et qu’il ne souhaitait pas remettre en cause le futur choix de l’attaquant argentin, en fin de contrat en juin prochain et courtisé par Manchester City.

«Vous devez voir sa situation. Il a fait l’entretien et a dit qu’il n’avait pris aucune décision. Il doit être respecté. Tout joueur qui arrive en fin de contrat est libre de décider. C’est un joueur qui montrera toujours qu’il veut le meilleur pour l’équipe. Ce n’est pas un problème que ce ne soit pas déjà réglé. Vous devez respecter sa décision.»

L’ancien sélectionneur des Pays-Bas a également évoqué le mercato hivernal et l’incertitude liée au contexte.

«Si quelqu’un ne vient pas, c’est à cause du club, à cause de l’argent. La seule chose que j’ai faite avec Ramon Planes (le secrétaire technique, ndlr), c’est de préparer l’avenir. Nous parlons de jeunes et de postes qui doivent améliorer la qualité. Nous avons un plan, mais c’est le nouveau président qui doit décider.»

Le successeur de Josep Maria Bartomeu étant connu le 24 janvier, le marché des Blaugrana s’annonce calme d’ici les élections.