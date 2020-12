Barça : voici comment va se dérouler les élections présidentielles du 24 janvier prochain

Bientôt, le successeur de Josep Maria Bartomeu sera connu. Le club catalan vient de publier le déroulé de ses élections présidentielles prévues pour le 24 janvier, de 9h à 21h.

On le sait, Josep Maria Bartomeu n’est plus le patron du FC Barcelone. Le dirigeant Culé a démissionné il y a peu de temps et il faudrait chercher son successeur. Ainsi, plusieurs candidatures s’annoncent déjà de part et d’autre comme celle de Victor Font, Joan Laporta… Et le FC Barcelone s’active déjà aussi pour un bon déroulement que voici.

16 décembre : publication de l’annonce officielle de l’appel.

16 décembre : Tirage au sort pour l’élection des membres du Bureau et du Bureau électoral. 10 heures, Auditorium 1899.

22 décembre : Conseil des statuts et Conseil électoral.

23 décembre : application et retrait des tickets de support.

23 décembre-11 janvier : livraison des tickets de support.

12-14 janvier : dépouillement des bulletins et proclamation des candidats réunissant le nombre minimum de 2 257 avenants nécessaires pour se présenter aux élections.

15-22 janvier : campagne électorale.

23 janvier : journée de réflexion.

24 janvier : vote

Pour rappel, les élections auront lieu dans des bureaux ouverts au Camp Nou-Barcelone, à Gérone, à Tarragone, à Tortosa, à Lleida, à Madrid, à Valence, à Séville, à Palma de Majorque et à Andorre-la-Vieille.