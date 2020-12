Barça – Valence : voici les compositions probables !

Ce samedi 19 décembre 2020 dans l’après-midi, le FC Barcelone va recevoir l’équipe de Valencia au Camp Nou. Un match très important pour le FC Barcelone de gagner une bonne place au classement. Voici les compositions probables du match.

À six points du leader, Atletico de Madrid, le FC Barcelone a encore de la chance pour atteindre le sommet. Sa victoire précédente, l’a permis de souffler un bon coup et s’il enchaîne son sans faute, il aura encore plus dos au mur.

Reste à savoir si son adversaire du jour, Valence le laissera empocher les trois points, puisqu’il en veut aussi et avec leur superbe forme, le club catalan aura du travail à faire

.

Voici les compositions probables des deux équipes :

FC Barcelone : Ter Stegen – Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba – De Jong, Busquets, Pedri -Griezmann, Messi, Braithwaite

Valence : Domenech – Wass, Paulista, Diakhaby, Latorre – Musah, Soler, Racic, Guedes – Vallejo, Gomez

Heure : 16h15 (GMT+1)

Stade : Camp Nou

Chaîne : BeIN Sports 1