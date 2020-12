Barça : un pré-candidat mise sur le retour de Neymar !

Après avoir remporté deux titres majeurs avec les Reds, Mohamed Salah pourrait partir vers de nouveaux horizons. Un potentiel départ a même gagné du crédit après la dernière sortie de l’ailier de 28 ans : «Je pense que Madrid et Barcelone sont des clubs de haut niveau… On ne sait jamais ce qui va se passer à l’avenir». D’autant que Liverpool, aussi, envisagerait de mettre un terme à leur aventure commune.

Mais, si Mohamed Salah incite clairement le Real Madrid et le FC Barcelone à se pencher sur son profil, les deux géants espagnols auraient d’autres priorités. Selon les indiscrétions d’Alvaro Montero pour Sky Sports, Merengue et Blaugrana ne devraient donc pas répondre favorablement à l’appel du dernier champion d’Angleterre.

«Ici en Espagne, nous voyons cela comme un moyen pour Salah de ne pas fermer la porte à Barcelone et même au Real Madrid. Il est bien connu que Ronald Koeman a besoin de quelques joueurs. Par exemple, il a demandé Eric Garcia et Memphis Depay. Dans le cas du Real Madrid, la situation économique est actuellement difficile car, bien que Mo Salah soit un très bon joueur et que le Real Madrid ait besoin de ses buts avec Karim Benzema, c’est presque impossible. Voyons ce qui se passera l’été prochain. Le Real Madrid pense à Erling Haaland et, surtout Florentino Perez, à Kylian Mbappé», a expliqué le journaliste espagnol.