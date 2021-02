Barça : Ronald Koeman, victime d’un incident en conférence de presse (photos)

L’UEFA a choisi l’un des buts de Kylian Mbappé contre le FC Barcelone, le plus beau but des huitièmes de finale aller de la Champions League.

Auteur d’une prestation XXL et d’un triplé face au Barça en huitièmes de finale aller en Ligue des champions (1-4), Kylian Mbappé a marqué, selon l’UEFA, le plus beau but de cette phase de la compétition.

Il s’agit de son but d’une frappe enroulée (le troisième but) qui est désigné le plus beau. En plus d’être meilleur joueur de la semaine où le match a été disputé en Champions League, L’UEFA lui en rajoute une nouvelle récompense.