Barça : Ronald Koeman se prononce sur l’avenir de Ousmane Dembélé !

Interrogé sur le futur de l’attaquant français, Ronald Koeman le nouvel entraîneur du FC Barcelone s’est montré évasif.

On le sait, Ousmane Dembélé depuis des semaines est pisté par le Mancherster United pour un probable recrutement.

Et même si le joueur ne se sent pas encore prêt pour abandonner les Culés, eux de leur côté sont prêts à se détacher de lui afin de boucler leurs emplettes pour ce mercato.

Et on dirait que Ronald Koeman, le tacticien néerlandais ne compte plus en tant que tel sur le champion du monde de 2018. Et pour belle preuve, la rencontre de ce dimanche face à Séville, Dembélé n’a pas été utilisé.

Interrogé sur la situation après le match nul à domicile, l’entraîneur catalan a donné sa position sur le futur de Ousmane tout en étant évasif.

«Dembélé ? Qu’est-ce qui est sûr aujourd’hui dans le monde ? Je ne sais pas. Pour le moment, c’est un joueur du Barça. Il reste un jour pour les arrivées et les départs. J’ai choisi Trincão, Pedri et Pjanic. Nous avions besoin de contrôle donc c’est pour ça que j’ai fait ces changements.»

Par conséquent, on ne sait pas si Ousmane Dembélé signera chez les Reds Devils ou pas, mais une chose est sûre Koeman ne compte pas sur lui en ce début de saison…