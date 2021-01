Barça : Ronald Koeman encense Frenkie De Jong

Auteur du second but et d’une prestation appréciable, Frenkie De Jong a épaté plus d’un. Même Ronald Koeman est tombé sous son charme et en profite après le match pour lui lancer quelques mots doux.

Depuis son arrivé sur le banc catalan, Ronald Koeman a changé la version de Frenkie De Jong, un joueur qu’il maîtrise très bien en sélection de l’équipe de Pays-Bas. Il l’a positionné autrement et les résultats sont là.

Comparativement à la saison dernière et à sa manie de jouer à Ajax Amsterdam, le jeu de De Jong est devenu très chic dans l’entrejeu et impressionne Ronald Koeman.

«De Jong joue dans une position plus offensive, et nous avons besoin de lui. Il est capable d’inonder la surface et de marquer. Cette version de De Jong est bien meilleure que celle que nous avons vue à l’Ajax. Maintenant, il a plus de profondeur et marque également plus de buts», a-t-il confié à la presse.

Koeman n’oublie pas aussi la jeune pépite de la Roja. Riqui Ping a commencé par surprendre depuis quelques temps avec des réalisations impressionnantes. Le milieu de terrain très suivi par Luis Enrique a failli inscrit un but hier, mais le ballon a terminé sa course sur la barre transversale.

Son amélioration avec le club jonchée de détermination pousse Ronald Koeman à avoir plus de confiance en lui : «Riqui a bien fait, surtout en jouant à travers les lignes. Nous avons fait des changements pour rafraîchir les choses.»