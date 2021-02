Barça : Ronald Koeman compte sur Samuel Umtiti

Freiné par ses pépins physiques, Samuel Umtiti a passé beaucoup de temps hors du rectangle vert. Et depuis un certain moment il est de retour et ses prestations séduisent de plus en plus Ronald Koeman qui compte énormément sur lui pour ses plans.

«Samuel a beaucoup amélioré son apparence physique. Il doit bien récupérer et reprendre le rythme des matchs. Je le vois bien. Il s’est entraîné sans problème et il est disponible pour jouer. Nous devrons prendre la décision et il est bien d’avoir de la compétition à ces positions de l’équipe où plusieurs joueurs peuvent prétendre», a déclaré le coach blaugrana en conférence de presse ce mardi