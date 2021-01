Barça : Ronald Koeman à propos de l’action violente de Messi

Après sa défaite surprenante de dimanche, le technicien néerlandais s’est prononcé sur le match, surtout sur la gifle de Messi sur Villalibre à la 119e minute.

«Ce que je pense de l’arbitrage ? Il vaut mieux que je ne parle pas des arbitres pour ne pas me répéter, car je n’aime pas faire ça. Que s’est-il passé lors de cette faute ? C’est aussi la qualité de l’adversaire et le fait d’avoir des gens qui sont très bien au-dessus. C’est toujours difficile pour nous, nous manquons de hauteur dans ce type d’actions (…) Je ne sais pas combien de fautes ils ont commises contre lui. Il essaie de dribbler et ne peut pas», a lâché l’entraîneur du FC Barcelone.