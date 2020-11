Barça : pour avoir boudé la VAR, Ronald Koeman risque gros !

Sur ces réseaux sociaux ce mercredi après-midi, Lionel Messi a posté un message de soutien à l’endroit du légendaire Diego Maradona hospitalisé depuis lundi.

En effet, Diego Maradona souffre d’un hématome à la tête. Il a été hospitalisé ce lundi et a ensuite été opéré ce mardi avec succès.

Une situation au début qui inquiétait les argentins mais qui ont retrouvé par la suite un grand soulagement.

Considéré comme l’un des plus grands joueurs de football de tous les temps, Maradona a reçu de part et d’autre plusieurs messages de soutien comme signe d’amour.

Parmi tant d’autres, il y a aussi la Pulga qui s’est montrée assistante. Lionel Messi sur ses réseaux sociaux a publié un message de soutien à l’endroit du vétéran argentin.

«Diego, toute la force du monde pour toi. Ma famille et moi nous voulons te voir guéri le plus vite possible. Je t’embrasse du fond du coeur», peut-on lire.