Barça : Neymar a parlé avec un pré-candidat pour le mercato !

On le sait, le FC Barcelone traverse une période très bouleversée. Une situation que les pre-candidats ont compris et pensent déjà a comment y remédier. Parmi eux, on peut parler de Jordi Farré qui mise sur le transfert de Neymar et avoue avoir déjà discuté avec lui.

Si le Brésilien pense sceller son avenir avec le club de la capitale, il y a bien quelqu’un à Catalogne qui pense à lui. Et d’ailleurs, sa récente déclaration pourrait être utilisée comme atouts.

En effet, le Pré-candidat à la présidence de l’écurie catalane, Jordi Farré, qui veut donc succéder à Josep Maria Bartomeu, a exposé son plan de bataille ce mercredi. Et le leader de NouImpulsFCB a notamment parlé de Neymar qu’il pense enrôler à son arrivé.

«Les joueurs qui viennent doivent être choisis par le directeur sportif. En ce sens, lors de nos rencontres, il nous a déjà dit qu’il n’y a que quelques joueurs dans le monde au niveau du Barça. Des informations sont sorties assurant que nous avons parlé et oui, nous avons parlé avec beaucoup de gens parce que nous devons préparer un projet. Nous arriverons au club le 25 janvier et il y aura quatre jours de mercato d’hiver. Nous avons parlé avec de nombreux joueurs, avec Neymar également», a-t-il déclaré.

Une opération financière importante mais qui est bien possible pour Farré : «Lorsque vous payez un joueur de ce type, ce n’est pas une dépense, c’est un investissement et vous devez investir dans des actifs pour grandir et avec Neymar, cela ne peut pas être différent. Ce type de joueurs sont très bon marché», a expliqué le pré candidat du FC Barcelone.