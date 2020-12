Barça : Miralem Pjanic en colère contre Ronald Koeman !

Arrivé à FC Barcelone dans le but de bien vivre sa carrière footballistique, Miralem Pjanic vit une saison peu satisfaisante à cause du temps de jeu que lui accorde Koeman. Indigné, il s’est livré dans un entretien à la Gazzetta dello Sport ce lundi où il s’insurge contre son tacticien.

Alors qu’il est sur le point de rencontrer son ancien club, Juventus ce mardi en C1, Miralem Pjanic a choisi la veille de la rencontre pour régler ses comptes avec le coach néerlandais.

«Je ne suis pas satisfait et je ne peux pas l’être», a-t-il pesté sur son temps de jeu sous la tunique catalane.

«Dans ma carrière, je n’ai jamais accepté l’idée de ne pas jouer, et je ne l’accepte pas plus aujourd’hui. On verra, je suis prêt, je m’entraîne bien et j’attends, je ne peux rien faire d’autre. C’est une situation très délicate qui ne me convient pas» a fulminé l’ancien milieu de terrain turinois contre Koeman.

«Sincèrement, je ne comprends pas moi non plus le pourquoi de cette situation. Il est clair que je veux jouer davantage. Je sais que je peux donner beaucoup, et quand l’entraîneur m’a appelé, j’ai toujours répondu présent, j’ai été bon», a-t-il ajouté avec regrets.