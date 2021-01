Barça : Messi pourrait écoper une sanction de 4 à 12 matches

Selon l’information révélée par DBTV BÉNIN sur Facebook, un camion de l’entreprise EBOMAF a fait un mort dans un accident de circulation. Il a été en contact avec un conducteur de moto sur l’axe Tori – Hêvié (sud du Bénin).

Ce n’est pas pour la première fois que ce genre de situation arrive. Et ceci devient de plus en plus agaçante que les citoyens en appellent au secoue. DBTV nous aurait relayé les propos d’un citoyen témoin de la scène qui en a vraiment ras le bol et appelle les autorités à prendre leur responsabilité.

«Je n’ai pas pour habitude de faire dans le registre crabes écrasés…

Mais là il faut commencer par hausser le ton et j’invite les autorités à tous les niveaux à prendre leur responsabilité. Hier sur l’axe Tori-Hêvié, Ebomaf fidèle à son inclinaison meurtrière sur ses chantiers a encore tué. Froidement.»

«Trop de morts sur les routes qu’il n’arrive même pas livrer. Il faut que ça s’arrête. Tous les usagers des axes Cococodji-Hêvié-Tori et Calavi-Kpota vous diront. Je ne sais pas quelle marque de dissolvant ses chauffeurs prennent…Nous sommes fatigués», a fulminé le témoin.