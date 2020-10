Barça : Messi a gagné, Bartomeu a (enfin) démissionné, le Real Madrid est triste

En conflit avec Josep Maria Bartomeu, Lionel Messi a appris ce soir que le président du FC Barcelone avait démissionné de ses fonctions, s’évitant ainsi la honte d’une défiance par les urnes.

C’était attendu, c’est fait. Josep Maria Bartomeu, le président du FC Barcelone, et le reste du conseil d’administration ont présenté leur démission ce mardi soir, dans la foulée d’une énième réunion de crise organisée au Camp Nou.

Le début de la révolution au sein du club catalan va pouvoir débuter, après plusieurs années de mauvaise gestion, qui aurait pu aboutir sur le départ de Lionel Messi. Lundi après-midi, les dirigeants des Blaugranas avaient décidé de ne rien acter, s’accrochant encore à leur poste respectif.

Pour rappel, Jordi Farre, homme d’affaires catalan et candidat à la présidence du FCB, a recueilli près de 20 000 signatures permettant de lancer une motion de censure contre la direction. Le referendum devait être programmé sous les 15 jours, soit ce week-end.

Bartomeu et ses subordonnés ont tenté de reporter le vote auprès de la Généralité de Catalogne, pour des raisons sanitaires. Mais ce référendum a été maintenu à dimanche et lundi prochains et le président catalan a donc décidé de se retirer avant le grand chambardement des prochains jours.

Un véritable coup de tonnerre qui fait le bonheur de tous… sauf à Madrid, où le président Bartomeu était apprécié, surtout après la victoire du Real dans le Clasico de samedi dernier au Camp Nou. Avec humour, les supporters du Real ont effectivement réagi au départ de Bartomeu sur les réseaux sociaux.

«Merci pour tout Bartomeu»

@SofianeRaul : «Merci pour tout Bartomeu. Tu peux partir la tête haute, le travail est fait. On oubliera pas tous ces transferts inutiles pour détruire le Barça sportivement et économiquement. Le futur est assuré grâce à toi».

@KB9Ballon : «Ce soir, l’un des plus grands présidents de l’histoire du football démissionne… Un grand homme qui a malheureusement décidé d’arrêter. Merci Bartomeu pour toutes les humiliations que le FC Barcelone a subi grace à toi, nous t’oublierons jamais».

@2Tisme : «Terrible nouvelle pour le Real Madrid car Bartomeu est l’homme le plus important côté Real de ces dernières années».

@Lebii__ : «Merci Bartomeu pour tout le travail que tu as effectué pour aider le Real à retrouver sa splendeur en Liga. Les travaux ont été gigantesques, on t’oubliera jamais».