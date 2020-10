Barça : l’ultimatum de Ronald Koeman à Griezmann !

Pour avoir concédé un match nul (1-1) ce dimanche face à Séville à domicile, Ronald Koeman n’en veut pas trop à ses poulains. Mais néanmoins, un de ses éléments a plus attiré ses attentions, il s’agit de Antoine Griezmann.

Depuis le début de cette saison en Liga, l’attaquant français n’a pas encore signé de buts. Et s’il devait le faire, le match de ce dimanche pourrait lui être une occasion mais hélas…

Plus loin, Antoine Griezmann dans l’effectif de Ronald Koeman donne l’image d’un quatrième attaquant. Et comme belle preuve, le joueur tricolore n’a pas encore disputé l’intégralité d’une rencontre depuis le début de la Liga et très souvent son post est réservé à Ansu Fati (exemple la rencontre face à Celta Vigo).

Interrogé sur la situation, le technicien batave a justifié ses choix : «le changement de l’autre jour était d’ordre tactique (contre le Celta Vigo ndlr). Avec Ansu Fati, il y a plus de profondeur et de vitesse, ce dont nous avions besoin à 10 contre 11.»

«Aujourd’hui, il a eu ses opportunités, avec deux occasions franches. Au vu de sa qualité, il aurait dû marquer dans l’une de ces deux actions. J’ai des décisions à prendre», une déclaration conclue par des mots qui met en ballotage à nouveau l’avenir du champion du monde de 2018 au FC Barcelone.