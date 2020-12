Barça : les souhaits de Ansu Fati pour 2021

Dans un communiqué officiel publié ce vendredi, la FIFA a annoncé que la FIF sera désormais sous sa tutelle en attendant l’organisation d’une prochaine élection légale respectant les procédures recommandées.

Le football ivoirien va mal. Depuis des mois, aucun consensus n’a pu été trouvé pour organiser en bon terme les élections présidentielles. Ainsi, la FIFA a décidé de prendre le contrôle des choses.

La grande instance de football va désormais gérer la Fédération ivoirienne de football par le biais d’un comité de normalisation. Il va également organiser la prochaine élection pour permettre au football ivoirien de connaître son président et de se relancer. Elle a fait savoir sa décision via un communiqué.

«Ce comité de normalisation gérera les affaires courantes de la fédération ivoirienne et révisera partiellement les statuts et le code électoral de la FIF afin de garantir leur conformité. Cette situation résulte du fait que les instances dirigeantes du football ivoirien ne sont pas parvenues à organiser une procédure électorale conforme aux exigences statutaires et réglementaires applicables à toutes les associations membres de la FIFA.»