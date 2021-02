Barça : le nouveau record de Messi avec son somptueux coup franc

Lionel Messi auteur du premier but face à Bilbao ce dimanche soir vient de battre un nouveau record.

C’était à la 19e minute du duel, le capitaine des catalans obtient un penalty qu’il a bien transformé. La balle a terminé sa course dans la lucarne du portier adverse sans qu’il ne la touche.

Un premier but qui a donné l’avantage aux siens. Lionel Messi vient d’inscrire ainsi son 6️5️0️e but de sa carrière avec le FC Barcelone et son 4️9️e coup franc en club.